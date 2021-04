Shang-Chi: aperti i preordini delle figure Hasbro Marvel Legends (Di lunedì 26 aprile 2021) Sono stati ufficialmente aperti i preordini delle nuove figure Hasbro Marvel Legends, basate sul nuovo film Marvel Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli Dopo le recenti serie TV Marvel, le quali vanno ad ampliare ancora di più il già immenso MCU, nuovi film sono in arrivo. Oltre a Black Widow, in uscita a Luglio, quest’anno vedrà la luce anche Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli: il film basato sull’omonimo eroe Marvel. Come sempre, Hasbro è pronta a far aumentare le dimensioni della vostra collezione nerd. Infatti, proprio su Shang-Chi sono state annunciate diverse figure appartenenti alla collezione Hasbro ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 26 aprile 2021) Sono stati ufficialmentenuove, basate sul nuovo film-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli Dopo le recenti serie TV, le quali vanno ad ampliare ancora di più il già immenso MCU, nuovi film sono in arrivo. Oltre a Black Widow, in uscita a Luglio, quest’anno vedrà la luce anche-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli: il film basato sull’omonimo eroe. Come sempre,è pronta a far aumentare le dimensioni della vostra collezione nerd. Infatti, proprio su-Chi sono state annunciate diverseappartenenti alla collezione...

