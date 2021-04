“Se non ti senti al sicuro faremo una diretta”: l’aiuto di donnexstrada (Di lunedì 26 aprile 2021) Sto tornando a casa e sono da sola, mi fai compagnia al telefono? Una domanda che facciamo spesso alle amiche quando percorriamo un tratto di strada a piedi – soprattutto di sera – e non ci sentiamo tranquille. Capita però che non sempre le amiche ci rispondano, per casi come questo c’è donnexstrada, una pagina Instagram ideata per raccogliere richieste di compagnia ed aiuto. A qualunque ora del giorno, il team che ha creato la pagina risponde ai messaggi e fa partire una diretta Instagram pubblica o privata, è la persona stessa che decide ciò che preferisce, per avere delle testimoni in caso di molestia o aggressione, “ma anche per tranquillizzare e fare compagnia a chi ha semplicemente paura”, ha sottolineato Ilaria Saliva, 28 anni, psicologa e volontaria di donnexstrada. Il progetto è iniziato a marzo del 2021, ... Leggi su newsagent (Di lunedì 26 aprile 2021) Sto tornando a casa e sono da sola, mi fai compagnia al telefono? Una domanda che facciamo spesso alle amiche quando percorriamo un tratto di strada a piedi – soprattutto di sera – e non ciamo tranquille. Capita però che non sempre le amiche ci rispondano, per casi come questo c’è, una pagina Instagram ideata per raccogliere richieste di compagnia ed aiuto. A qualunque ora del giorno, il team che ha creato la pagina risponde ai messaggi e fa partire unaInstagram pubblica o privata, è la persona stessa che decide ciò che preferisce, per avere delle testimoni in caso di molestia o aggressione, “ma anche per tranquillizzare e fare compagnia a chi ha semplicemente paura”, ha sottolineato Ilaria Saliva, 28 anni, psicologa e volontaria di. Il progetto è iniziato a marzo del 2021, ...

