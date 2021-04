Salvini snobba le mozioni di Meloni su coprifuoco e Speranza (Di lunedì 26 aprile 2021) Salvini ha garantito come 'prima la leggo. Io tendenzialmente faccio quello che può andare a buon fine' dice però, riconoscendo che i numeri non ci sono. Invece 'su una commissione d'inchiesta io ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 26 aprile 2021)ha garantito come 'prima la leggo. Io tendenzialmente faccio quello che può andare a buon fine' dice però, riconoscendo che i numeri non ci sono. Invece 'su una commissione d'inchiesta io ...

Advertising

genovesergio76 : RT @HuffPostItalia: Salvini snobba le mozioni di Meloni su coprifuoco e Speranza - HuffPostItalia : Salvini snobba le mozioni di Meloni su coprifuoco e Speranza - achene_paolo : RT @LaVeritaWeb: Bergoglio a Bari snobba la crisi sanitaria in corso e si concentra sul suo tema preferito: paragonare Matteo Salvini e Gio… - GirolamoMaggio : RT @LaVeritaWeb: Bergoglio a Bari snobba la crisi sanitaria in corso e si concentra sul suo tema preferito: paragonare Matteo Salvini e Gio… - Dadinoshibari : RT @LaVeritaWeb: Bergoglio a Bari snobba la crisi sanitaria in corso e si concentra sul suo tema preferito: paragonare Matteo Salvini e Gio… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini snobba Salvini snobba le mozioni di Meloni su coprifuoco e Speranza Replica Salvini: 'Le mozioni lasciano il tempo che trovano, se si apre o se si chiude lo decide il governo non gli ordini del giorno. La priorità della Lega è di 'cancellare il coprifuoco' in Cdm, '...

Letta attacca Salvini e snobba Renzi. 'Incontro Conte, rapporto con il M5S' Poi, la stoccata al leader della Lega: 'Quando ho visto Salvini fare la virata che ha fatto e essere oggi tranquillamente su quelle posizioni (europeiste, ndr), mi è sembrato un po' come se il Papa ...

Salvini snobba le mozioni di Meloni su coprifuoco e Speranza L'HuffPost Salvini snobba le mozioni di Meloni su coprifuoco e Speranza Sulla prima dice che "lascia il tempo che trova", alla sfiducia del ministro preferisce la commissione d'inchiesta ...

Letta snobba le partite Iva: meglio Camps e i clandestini Da quando è diventato segretario del Pd, Enrico Letta sembra essere più concentrato sul tema dei migranti invece che risolvere i problemi di milioni di ...

Replica: 'Le mozioni lasciano il tempo che trovano, se si apre o se si chiude lo decide il governo non gli ordini del giorno. La priorità della Lega è di 'cancellare il coprifuoco' in Cdm, '...Poi, la stoccata al leader della Lega: 'Quando ho vistofare la virata che ha fatto e essere oggi tranquillamente su quelle posizioni (europeiste, ndr), mi è sembrato un po' come se il Papa ...Sulla prima dice che "lascia il tempo che trova", alla sfiducia del ministro preferisce la commissione d'inchiesta ...Da quando è diventato segretario del Pd, Enrico Letta sembra essere più concentrato sul tema dei migranti invece che risolvere i problemi di milioni di ...