Recovery, Lorenzin (Pd): "Differenze con piano Conte? Mantenuta impostazione, ma ora c'è Draghi". Fratoianni: "Da Parlamento solo ratifica" (Di lunedì 26 aprile 2021) Il dibattito sul Recovery Plan approda alla Camera e c'è chi come la deputata del Partito democratico, Beatrice Lorenzin ammette le poche Differenze tra il piano del governo Conte2 ed l'esecutivo guidato da Mario Draghi: "Mantenuta la stessa impostazione, ma la differenza è che oggi c'è Draghi". Un elemento che Lorenzin definisce "di garanzia rispetto alle problematiche che abbiamo con L'Europa". E sui margini di modifiche, la deputata dem ammette che "non ne vedo". Più duro Nicola Fratianni: "Differenze con quello del governo Conte? L'impianto è quello, anzi vedo dei peggioramenti di questa piano rispetto a quello del governo precedente. Anzi la cosa più clamorosa è ...

