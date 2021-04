Recovery, gli strali di De Luca contro il Governo e l’affondo su De Magistris (Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Oramai quello tra il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e l’esecutivo guidato da Mario Draghi appare sempre di più come un muro contro muro. Dai vaccini al controllo del territorio, dalla polemica sull’adozione delle fasce di rischio fino al redigendo piano per la distribuzione delle risorse del Recovery Fund, il governatore campano non manca mai di manifestare il proprio dissenso rispetto alle scelte ‘romane’. Ed è proprio sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che oggi De Luca è tornato ad alzare la voce, a margine di una visita all’ospedale Santobono di Napoli. “Il Recovery – h spiegato De Luca – non ci soddisfa, la comunicazione che è stata data che hanno destinato il 40% dei fondi al Sud è mistificatoria, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Oramai quello tra il Presidente della Regione Campania Vincenzo Dee l’esecutivo guidato da Mario Draghi appare sempre di più come un muromuro. Dai vaccini alllo del territorio, dalla polemica sull’adozione delle fasce di rischio fino al redigendo piano per la distribuzione delle risorse delFund, il governatore campano non manca mai di manifestare il proprio dissenso rispetto alle scelte ‘romane’. Ed è proprio sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che oggi Deè tornato ad alzare la voce, a margine di una visita all’ospedale Santobono di Napoli. “Il– h spiegato De– non ci soddisfa, la comunicazione che è stata data che hanno destinato il 40% dei fondi al Sud è mistificatoria, ...

Advertising

ilfoglio_it : Nove mesi dopo lo storico accordo sul Recovery, questa settimana gli stati membri presenteranno i loro piani nazio… - EnricoLetta : Gli investimenti di #NextGenerationEu sono una svolta. Ma, per ora, solo per la fase post Covid. L’obbiettivo deve… - M5S_Camera : Il Superbonus 110% deve essere prorogato a fine 2023 e chiediamo al governo di farlo in tempi celeri allocando le r… - FASIbiz : #RecoveryPlan, quali sono gli interventi per l'occupazione e le politiche attive del #lavoro. - anteprima24 : ** #Recovery, gli strali di De Luca contro il #Governo e l'affondo su De Magistris ** -