Ram - Il 1500 TRX arriva in Italia (Di lunedì 26 aprile 2021) I pick-up del marchio Ram non sono ufficialmente in vendita in Italia, ma il nuovo top di gamma 1500 TRX è disponibile grazie alla Fioravanti Motors, che già si occupa della commercializzazione di modelli come la nuova Ford Bronco Sport. L'importatore renderà disponibile una variante specifica del pick-up con una dotazione unica con prezzo su richiesta. 712 CV per il V8 Hellcat. La versione TRX adotta il noto V8 Hellcat di 6.2 litri con compressore volumetrico da 712 CV e 881 Nm di coppia abbinato a un cambio automatico otto marce e alla trazione integrale. La velocità massima è autolimitata a 190 km/h, ma l'accelerazione è da supercar: per lo 0-100 km/h bastano quattro secondi. Dotazioni al top. L'assetto, con ammortizzatori Bilstein regolabili, è specifico e risulta più alto di 50 mm rispetto alle altre versioni, mentre le carreggiate crescono di 80 ...

