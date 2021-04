Perché dobbiamo tornare sulla strada

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 26 aprile 2021) 70 anni fa, nel 1951, Jack Kerouac scrisse On the road (, che fu poi pubblicato nel 1957), il manifesto della beat generation (e anche del ’68 europeo) di una generazione che voleva conquistarsi la propria autonomia e uscire dalla palude di gerarchie sociali, generazioni e culturali incrostate e ormai insopportabili. Il romanzo si svolgeva attraverso il racconto di un viaggio in autostop, alla scoperta di un mondo sconosciuto. Quattro anni dopo, siamo nel 1954, Fellini dirigeLa, con Antony Quinn e Giulietta Masina: il viaggio in un’Italia povera attraversata da emarginazione e dolore di un dopoguerra ancora non aperto verso il miracolo economico. In entrambi casi, lacome metafora del viaggio, ma anche della realtà da attraversare, abitare e con cui confliggere, da cambiare. Più di un anno ...