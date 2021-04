Oscar 2021 | Brad Pitt si commuove consegnando la statuetta alla coreana Yoon Yuh-jung

(Di lunedì 26 aprile 2021)ripreso con gli occhi umidi aglidopo aver consegnato il premioall'interprete di MinariYuh-. Quello traYeo-jeong è stato uno dei momenti più divertenti e commoventi della cerimonia degli, lo stesso divo è stato ripreso con gli occhi umidi dopo la consegna del premio per la miglior attrice non protagonista73enne. Dopo aver conquistato il primolo scorso anno per il ruolo da non protagonista in C'era una volta a... Hollywood, quest'annosi è presentato in smoking e codino biondo per consegnare il premio per la ...

Leggi Anche, Laura Pausini è la grande delusa: 'Torno in Italia felice per l'esperienza irripetibile'. La rapper 23enne H. E. R. le soffia il premio CAREY MULLIGAN: voto 8 - Semplicemente ...Le previsioni sono state rispettate e Nomadland si aggiudica 3 premi su 6 Nomination in questa edizione degli. Chloé Zhao è così la prima asiatica a vincere un Academy Award, come miglior regista e la seconda donna in assoluto. Per Frances Mc Dormand si tratta, invece della terza statuetta, dopo ...Gli Oscar 2021 resteranno nella storia. Non solo per la pandemia ma anche per le donne premiate destinate a lasciare il segno nella storia del cinema.Il film di Chloé Zhao si porta a casa tre statuette: miglior film, miglior regia e miglior attrice protagonista. Sconfitta "Io sì" di Laura Pausini ...