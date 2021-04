Oggi c’è una Superluna rosa

Leggi su wired

(Di lunedì 26 aprile 2021) (foto: Hugo Ortuño/Demotix/Corbis)Nella notte di, tra 26 e 27 aprile, arriva la cosiddetta. È unaperché è una luna piena e allo stesso tempo è più vicina del solito, ovvero si trova nel punto in cui la distanza fra la Luna e la Terra è minore, il perigeo, e potrà apparire più grande ai nostri occhi. Ma non è solo una, è anche: l’aggettivo, tuttavia, non ha nulla a che vedere con la sua colorazione, ma come spiega la Nasa è stato attribuito dalle tribù di nativi americani e tramandato poi nei secoli per indicare una caratteristica pianta che fiorisce in questo periodo. Quando osservare laLa– termine che però concettualmente non arriva dalla scienza – non è un ...