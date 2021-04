Oggi c’è una Superluna rosa (Di lunedì 26 aprile 2021) Nella notte fra 26 e 27 aprile 2021 potremo osservare la Superluna rosa. È una Superluna perché si trova nel punto dell’orbita più vicino alla Terra ed è allo stesso tempo luna piena. Il nome rosa è stato dato dai nativi americani e non c’entra con la Luna, ma con la primavera. Tutte le superlune del 2021 (foto: Hugo Ortuño/Demotix/Corbis)Nella notte di Oggi, tra 26 e 27 aprile, arriva la cosiddetta Superluna rosa. È una Superluna perché è una luna piena e allo stesso tempo è più vicina del solito, ovvero si trova nel punto in cui la distanza fra la Luna e la Terra è minore, il perigeo, e potrà apparire più grande ai nostri occhi. Ma non è solo una Superluna, è anche rosa: l’aggettivo, tuttavia, non ha nulla a che ... Leggi su cityroma (Di lunedì 26 aprile 2021) Nella notte fra 26 e 27 aprile 2021 potremo osservare la. È unaperché si trova nel punto dell’orbita più vicino alla Terra ed è allo stesso tempo luna piena. Il nomeè stato dato dai nativi americani e non c’entra con la Luna, ma con la primavera. Tutte le superlune del 2021 (foto: Hugo Ortuño/Demotix/Corbis)Nella notte di, tra 26 e 27 aprile, arriva la cosiddetta. È unaperché è una luna piena e allo stesso tempo è più vicina del solito, ovvero si trova nel punto in cui la distanza fra la Luna e la Terra è minore, il perigeo, e potrà apparire più grande ai nostri occhi. Ma non è solo una, è anche: l’aggettivo, tuttavia, non ha nulla a che ...

