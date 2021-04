Nuoto, Stefano Morini: “Detti deve scendere sensibilmente sotto il record dei 400 sl. Italia con tante chance di podio” (Di lunedì 26 aprile 2021) Tornare nel luogo del delitto? Sì ed esorcizzare il tutto. Dal 7 al 25 aprile Livigno è stato il punto di riferimento per un folto gruppo di azzurri della Nazionale Italiana di Nuoto che si sta preparando in vista delle Olimpiadi di Tokyo. Nella passata stagione un collegiale in questa sede portò a una situazione spiacevole per i casi positivi al Covid. Tutto ora però fa parte del passato e l’obiettivo è quello di sfruttare l’altura per mettere fieno in cascina, come si suol dire, ed essere pronti quando conterà. Prima dei Giochi, una prova generale di verifica saranno gli Europei di Budapest (Ungheria), in programma dal 17 al 23 maggio. Stefano Morini, con i suoi ragazzi, vuol affrontare quest’avventura con spirito combattivo. Il tecnico toscano, con la sua filosofia di lavoro, ha raccolto tanto e, consapevole delle ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 aprile 2021) Tornare nel luogo del delitto? Sì ed esorcizzare il tutto. Dal 7 al 25 aprile Livigno è stato il punto di riferimento per un folto gruppo di azzurri della Nazionalena diche si sta preparando in vista delle Olimpiadi di Tokyo. Nella passata stagione un collegiale in questa sede portò a una situazione spiacevole per i casi positivi al Covid. Tutto ora però fa parte del passato e l’obiettivo è quello di sfruttare l’altura per mettere fieno in cascina, come si suol dire, ed essere pronti quando conterà. Prima dei Giochi, una prova generale di verifica saranno gli Europei di Budapest (Ungheria), in programma dal 17 al 23 maggio., con i suoi ragazzi, vuol affrontare quest’avventura con spirito combattivo. Il tecnico toscano, con la sua filosofia di lavoro, ha raccolto tanto e, consapevole delle ...

