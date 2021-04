Norme anti Covid | controllo dei Nas nei supermercati | il 18% è irregolare

Advertising

ILTOROSIAMONOI : Gravina:”Norme anti Superlega e tetto alle spese” - buoncalcio : FIGC, varate norme anti-Superlega. Entro il 21 giugno iscrizioni alla stagione 2021/22 - fnpCislIS : RT @FnpCisl: #Pensioni di #maggio in pagamento da oggi #26aprile nel rispetto delle norme anti #covid. Ritiro da oltre 7.000 Postamat per… - simo07pado : @officialmaz Una sentenza del tribunale di Madrid parla diversamente. Potranno fare tutte le norme anti #SuperLega… - simo07pado : @cmdotcom Una sentenza del tribunale di Madrid parla diversamente. Potranno fare tutte le norme anti #SuperLega che… -

Ultime Notizie dalla rete : Norme anti

IL GIORNO

Varata la normaSuperlega dal consiglio federale. È stato modificato l'articolo 16 delle Noif (organizzative interne federali): "Ai fini della iscrizione al campionato la società si impegna a non ...La contromossa è arrivata. Dopo la bufera di questi giorni in Consiglio Federale è stata varata la normaSuperlega con la modifica l'articolo 16 delle Noif (organizzative interne federali): 'Ai fini della iscrizione al campionato la società si impegna a non partecipare a competizioni ...Circolazione oltre l'orario consentito e al di fuori del proprio comune di residenza le inottemperanze più frequenti ...Durante il fine settimana appena trascorso, gli agenti di Polizia hanno effettuato, in tutta la Provincia, dei controlli al fine ...