Nocera Inferiore, rogo in uno stabilimento di riciclo pneumatici (Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Un incendio di vaste dimensioni è divampato ieri sera, intorno alle 23, in uno stabilimento specializzato nel riciclo di pneumatici di Nocera Inferiore. Le fiamme hanno provocato una densa colonna di fumo nero, visibile anche a chilometri di distanza. Per sedare il rogo si è reso necessario l'intervento di numerose squadre dei vigili del fuoco. L'intervento è ancora in corso. Soltanto al termine i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore e i caschi rossi potranno effettuare una stima dei danni provocati. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

