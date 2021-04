Napoli: “Esami del sangue a decidere la formazione? Fake news” (Di lunedì 26 aprile 2021) “Che possano essere gli Esami del sangue a decidere la formazione del Napoli è ovviamente una Fake news“. Inizia così il messaggio pubblicato su Twitter dalla SSC Napoli, che smentisce categoricamente le voci circolate nelle ultime ore. Un quotidiano sportivo ha infatti riportato in un articolo che a “decidere la formazione con la quale il Napoli sfiderà il Torino saranno gli Esami del sangue“, viste i tanti impegni ravvicinati degli azzurri. Il club però ha precisato come la notizia sia assolutamente infondata, aggiungendo: “Se non si trattasse di questioni di ambito medico, ci sarebbe da sorridere. Purtroppo c’è poco da ridere soprattutto in questo periodo ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 aprile 2021) “Che possano essere glidelladelè ovviamente una“. Inizia così il messaggio pubblicato su Twitter dalla SSC, che smentisce categoricamente le voci circolate nelle ultime ore. Un quotidiano sportivo ha infatti riportato in un articolo che a “lacon la quale ilsfiderà il Torino saranno glidel“, viste i tanti impegni ravvicinati degli azzurri. Il club però ha precisato come la notizia sia assolutamente infondata, aggiungendo: “Se non si trattasse di questioni di ambito medico, ci sarebbe da sorridere. Purtroppo c’è poco da ridere soprattutto in questo periodo ...

