Napoli, basta un quarto d'ora per stendere il Torino: agganciata la Juve per la corsa-Champions (Di lunedì 26 aprile 2021) Torino (ITALPRESS) – Il Napoli si impone in trasferta sul Torino e aggancia il quarto posto. Agli uomini di Gattuso basta un primo quarto d'ora di fuoco per risolvere la pratica: vanno in gol Bakayoko e Osimhen per lo 0-2 finale. Raggiunta la Juventus, fermata sull'1-1 contro la Fiorentina, a quota 66 punti per una lotta Champions che si fa sempre più agguerrita. I granata invece vengono appaiati dal Cagliari e ora rischiano seriamente la retrocessione. A sbloccare il tabellino è però una prodezza da fuori area che prende il nome di Tiemouè Bakayoko: l'ex Milan si libera di un avversario e mette nel sacco un potente destro dai 25 metri, su cui non può nulla Sirigu all'11'. Passano poco meno di due giri d'orologio e il Napoli ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021)(ITALPRESS) – Ilsi impone in trasferta sule aggancia ilposto. Agli uomini di Gattusoun primod'ora di fuoco per risolvere la pratica: vanno in gol Bakayoko e Osimhen per lo 0-2 finale. Raggiunta lantus, fermata sull'1-1 contro la Fiorentina, a quota 66 punti per una lottache si fa sempre più agguerrita. I granata invece vengono appaiati dal Cagliari e ora rischiano seriamente la retrocessione. A sbloccare il tabellino è però una prodezza da fuori area che prende il nome di Tiemouè Bakayoko: l'ex Milan si libera di un avversario e mette nel sacco un potente destro dai 25 metri, su cui non può nulla Sirigu all'11'. Passano poco meno di due giri d'orologio e il...

Advertising

GobettiLu : RT @_CFerre_: @juventusfc il Napoli sta vincendo a Torino. Dobbiamo fare la corsa sul Milan. È durissima, ora dico una cosa per cui avrò tu… - AlfonsoFofo60 : RT @mov24agosto: Ieri #25aprile, si è svolta a #Napoli una manifestazione per la difesa del #RECOVERYSUD. Il #M24AET ha dato voce e soste… - vitovito63 : RT @mov24agosto: Ieri #25aprile, si è svolta a #Napoli una manifestazione per la difesa del #RECOVERYSUD. Il #M24AET ha dato voce e soste… - Paolo1926_ : RT @mov24agosto: Ieri #25aprile, si è svolta a #Napoli una manifestazione per la difesa del #RECOVERYSUD. Il #M24AET ha dato voce e soste… - M24aVeneto : RT @mov24agosto: Ieri #25aprile, si è svolta a #Napoli una manifestazione per la difesa del #RECOVERYSUD. Il #M24AET ha dato voce e soste… -