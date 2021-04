Milano | 13enne colpito a scuola dalla rigola di una tenda | ha un trauma cranico

(Di lunedì 26 aprile 2021) Questa mattina, intorno alle 8.30, un ragazzino di 13 anni è statodi unadi circa 5 chili a Limito, nel Milanese, in unamedia. Lo riferisce in una nota l'Areu (...

Ilha riportato un trauma cranico senza perdita di conoscenza. +++news in aggiornamento+++- Momenti di paura in una scuola media di Limito di Pioltello , nell'hinterland di. Un ragazzino di 13 anni è stato colpito dalla riloga di una tenda, l'intelaiatura che sorregge il tendaggio. L'incidente, sul quale sono in corso le indagini degli agenti della polizia locale, ...Questa mattina, intorno alle 8.30, un ragazzino di 13 anni è stato colpito dalla rigola di una tenda di circa 5 chili a Limito, nel Milanese, in una scuola media. Lo riferisce in ...Milano - Momenti di paura in una scuola media di Limito di Pioltello, nell'hinterland di Milano. Un ragazzino di 13 anni è stato colpito dalla riloga di una tenda, l'intelaiatura che sorregge il tenda ...