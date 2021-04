Libia, l’inferno dei tribunali militari: “Civili torturati e condannati a morte con processi farsa” (Di lunedì 26 aprile 2021) “I tribunali militari della Libia orientale hanno condannato centinaia di Civili in seguito a processi militari segreti profondamente iniqui, con l’obiettivo di punire veri o presunti oppositori e critici delle Forze armate arabe libiche (Laaf) e dei gruppi armati affiliati”: è la denuncia di Amnesty International. Secondo la Ong, nel periodo tra il 2018 e il 2021, sono state almeno 22 le condanne a morte, mentre centinaia di altre persone sono state condannate alla reclusione. Molti imputati hanno subìto torture e altri maltrattamenti durante il periodo trascorso in regime di detenzione preventiva. Tra i Civili processati dai tribunali militari nella roccaforte delle Laaf nell’est della Libia figurano ... Leggi su tpi (Di lunedì 26 aprile 2021) “Idellaorientale hanno condannato centinaia diin seguito asegreti profondamente iniqui, con l’obiettivo di punire veri o presunti oppositori e critici delle Forze armate arabe libiche (Laaf) e dei gruppi armati affiliati”: è la denuncia di Amnesty International. Secondo la Ong, nel periodo tra il 2018 e il 2021, sono state almeno 22 le condanne a, mentre centinaia di altre persone sono state condannate alla reclusione. Molti imputati hanno subìto torture e altri maltrattamenti durante il periodo trascorso in regime di detenzione preventiva. Tra iprocessati dainella roccaforte delle Laaf nell’est dellafigurano ...

