Lazio-Milan, Tassotti: “Occhio alle palle inattive” | Serie A News (Di lunedì 26 aprile 2021) Mauro Tassotti, ex giocatore rossonero, nell'intervista rilasciata ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha parlato di Lazio-Milan Leggi su pianetamilan (Di lunedì 26 aprile 2021) Mauro, ex giocatore rossonero, nell'intervista rilasciata ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha parlato di

Advertising

capuanogio : ?? Il #Milan domani a Roma può centrare un record. Se batte la #Lazio conquista la 14° vittoria esterna del campiona… - FBiasin : '#Superlega, 11 club di #SerieA chiedono sanzioni per #Juve, #Inter e #Milan. Non firmano Lazio, Napoli, Fiorentina… - ZZiliani : Un vero peccato che non venga attuata la proposta #Neville, che da tifoso United vuole il Manchester retrocesso:… - MilanNewsit : Lazio-Milan, le formazioni ufficiali: tornano Theo e Bennacer, Mandzukic dal 1' - pietromichi : @sassu_giovanni @capuanogio @GimboTognazzi La Lazio se vince oggi può rientrare prepotentemente, ha un calendario a… -