Il Recovery plan di Draghi alla prova del Parlamento

AGI - Dopo il via libera del Cdm, alla fine di una luna trattativa con l'Ue ma anche con alcune forze di maggioranza, il Recovery plan approda in Parlamento. Camera e Senato saranno chiamati ad esprimersi con un voto sul Pnrr che il governo stesso definisce un "intervento epocale". Poi, forse già verso la fine della settimana, si ipotizza giovedì, il Consiglio dei ministri tornerà a riunirsi per l'approvazione definitiva del Piano, prima di trasmetterlo a Bruxelles entro il 30 aprile. Un Piano che, rivendica l'esecutivo, "intende riparare i danni economici e sociali della crisi pandemica, contribuire a risolvere le debolezze strutturali dell'economia italiana, e accompagnare il Paese su un percorso di transizione ecologica e ambientale". Il Pnrr ha come "principali beneficiari le donne, i giovani e il Mezzogiorno e contribuisce in ...

