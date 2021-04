Google e la peculiare storia del dominio acquistato per meno di $3

(Di lunedì 26 aprile 2021)è uno dei marchi più grandi e riconoscibili del pianeta, quindi, quando risulta essere improvvisamente inaccessibile ad una popolazione di 45 milioni di persone, è ovvio che qualcuno lo nota. Questo è successo la scorsa settimana, dopo che un ragazzo argentino è riuscito in qualche modo ad acquistare ilargentino di, ovvero ".com.ar". Secondo quanto riferito, la persona che hailsi chiama Nicolás David Kuroña, che ha affermato su Twitter di aver.com.ar dal registratore di domini NIC Argentina dopo aver notato che era disponibile per la vendita. Dopo che Kuroña hail.com.ar era stato reso non disponibile per un ...

