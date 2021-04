F1 | Verstappen | “Fantastico vincere a Imola | felice di tornare in Portogallo”

Leggi su sportface

(Di lunedì 26 aprile 2021) Il pilota di Formula 1 Maxha parlato in vista del GP del. Sul circuito di Portimao, l’olandese della RedBull va a caccia della seconda vittoria consecutiva dopo: “Sarà una stagione molto lunga. Dopo la gara in Bahrain volevano imparare determinate cose. Anon siamo stati perfetti, ma è stato. Dobbiamo continuare a spingere e migliorare e restare concentrati. Da quando sono in questo team non avevamo mai iniziato così bene la stagione“. In merito all’appuntamento inha detto: “Sono molto contento di tornarci. L’anno scorso sono salito sul podio, ma quest’anno abbiamo una macchina migliorare perciò spero di fare ancora meglio e divertirmi. Quest’anno c’è una mentalità diversa. ...