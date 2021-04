Elettra Lamborghini non sopporta Valentina Persia | “È polemica e cattiva”

(Di lunedì 26 aprile 2021)criticaNel nuovo numero del magazine Oggi è contenuta una lunga intervista ad, al momento impegnata col ruolo d’opinionista nella 15esima edizione de L’Isola dei Famosi. La nota cantane emiliana ha detto la sua su alcuni naufraghi che si trovano in Honduras e che si giocano per trionfare al L'articolo proviene da KontroKultura.

A partire da Tommaso Zorzi , vincitore dell'ultima edizione del 'Grande Fratello Vip' e opinionista de 'L'Isola dei Famosi' insieme ad Iva Zanicchi ed. Su di lui, dice: 'Se devo ...... che spettacolo! L'isola dei famosi ha avuto inizio, il reality è condotto in questa nuova edizione da Ilary Blasi, affiancata da Tommaso Zorzi,e Iva Zanicchi. Inizialmente, ...Avete letto bene, proprio la specialità lanciata da Miley Cirus, rimbalzata in tutto il mondo e diffusa in Italia da Elettra Lamborghini a suon di movenze del lato b. E ha così regalato senza dubbio ...“Se devo essere sincero lo preferivo nella Casa del Grande Fratello“. Alfonso Signorini parla così del suo pupillo Tommaso Zorzi. Lo ha lanciato – spesso anche a sproposito ...