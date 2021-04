Discorso Draghi alla Camera streaming e diretta tv: dove vederlo live | Recovery (Di lunedì 26 aprile 2021) Discorso Draghi alla Camera streaming e diretta tv: dove vederlo live Recovery Discorso Draghi streaming TV – Oggi, lunedì 26 aprile 2021, alle ore 16 il presidente del Consiglio Mario Draghi sarà alla Camera dove alzerà il velo non solo sui dettagli del Piano nazionale di ripresa e resilienza che ha già trasmesso alle Camere e che entro il 30 aprile invierà alla Commissione europea, ma sugli obiettivi e i risultati che l’esecutivo attribuisce al Recovery fund, gli oltre 200 miliardi di euro di aiuti che in sei anni dovrebbero contribuire e ridisegnare l’economia, la ... Leggi su tpi (Di lunedì 26 aprile 2021)tv:TV – Oggi, lunedì 26 aprile 2021, alle ore 16 il presidente del Consiglio Mariosaràalzerà il velo non solo sui dettagli del Piano nazionale di ripresa e resilienza che ha già trasmesso alle Camere e che entro il 30 aprile invieràCommissione europea, ma sugli obiettivi e i risultati che l’esecutivo attribuisce alfund, gli oltre 200 miliardi di euro di aiuti che in sei anni dovrebbero contribuire e ridisegnare l’economia, la ...

