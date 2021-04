De Luca: “Sono sempre più convinto che Agnelli sia un infiltrato di ADL” (Di lunedì 26 aprile 2021) Il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, ha preso parte alla trasmissione Che tempo che fa su Rai Tre esprimendo la sua opinione nei confronti … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 26 aprile 2021) Il presidente della Campania, Vincenzo De, ha preso parte alla trasmissione Che tempo che fa su Rai Tre esprimendo la sua opinione nei confronti … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

luca_bartolozzi : RT @GiancarloDeRisi: Una famiglia poligamica di 14 iracheni, padre, 2 mogli e 11 figli tra cui 10 minorenni, da tre anni s'è trasferita in… - lamilanese_ : @disarmantee Amo i Matteo e i Luca sono i peggiori - ibiscus06 : Il Fatto Quotidiano: Erri De Luca torna in libreria con “A grandezza Naturale”: “Sono rimasto figlio, il padre di n… - pierpyyyyyyy : RT @Debgreg__: “Le barre non sono per tutti” cit. alle frecciatine rispondo con un video. Sei immenso Luca.? #amici20 #aka7even https://t.c… - gizzo97 : RT @marifcinter: De Luca: 'Superlega? Andrea Agnelli sarà persona di grande valore per carità. Ma è andato per fare la lana ed è tornato to… -