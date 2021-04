Covid: i siciliani tornano a fidarsi di AstraZeneca, in aumento anche i vaccini agli over 80 (2) (Di lunedì 26 aprile 2021) (Adnkronos) - Intanto, proprio in queste ore sono in consegna in Sicilia 30mila vaccini anti-Covid di cui 19.200 dosi Moderna e 10.800 AstraZeneca. Il corriere espresso sda di Poste Italiane sta provvedendo in queste ore a recapitare le dosi alle farmacie ospedaliere di Giarre (6.600), Palermo (8.000), Milazzo (4.000), Enna (1600), Erice Casa Santa (2.300), Siracusa (2.100), Ragusa (1.700), Agrigento (2.300), e Caltanissetta (1.400). Fino allo scorso 21 aprile il trend delle vaccinazioni in Sicilia risultava "non ottimale". anche dopo la breve parentesi del primo open weekend del 16-18 aprile, durante il quale si era registrato un importante picco di vaccinazioni, il trend relativo all'utenza giornalmente vaccinata non ha soddisfatto i target fissati dal Commissario straordinario per l'emergenza ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) (Adnkronos) - Intanto, proprio in queste ore sono in consegna in Sicilia 30milaanti-di cui 19.200 dosi Moderna e 10.800. Il corriere espresso sda di Poste Italiane sta provvedendo in queste ore a recapitare le dosi alle farmacie ospedaliere di Giarre (6.600), Palermo (8.000), Milazzo (4.000), Enna (1600), Erice Casa Santa (2.300), Siracusa (2.100), Ragusa (1.700), Agrigento (2.300), e Caltanissetta (1.400). Fino allo scorso 21 aprile il trend delle vaccinazioni in Sicilia risultava "non ottimale".dopo la breve parentesi del primo open weekend del 16-18 aprile, durante il quale si era registrato un importante picco di vaccinazioni, il trend relativo all'utenza giornalmente vaccinata non ha soddisfatto i target fissati dal Commissario straordinario per l'emergenza ...

