Covid: Fontana, 'campagna vaccinale va avanti, Astrazeneca non causerà ritardi' (Di lunedì 26 aprile 2021) Milano, 26 apr.(Adnkronos) - "Le prossime forniture destinate alla Lombardia riguardano soprattutto Pfizer, quindi, per ora, la nostra campagna vaccinale e il nostro impegno può essere mantenuto come da programmi". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della visita all'hub vaccinale dell'Hangar Bicocca di Milano. Il vaccino Astrazeneca, secondo Fontana, non causerà ritardi: "Lo utilizzeremo soprattutto per la somministrazione delle seconde dosi". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Milano, 26 apr.(Adnkronos) - "Le prossime forniture destinate alla Lombardia riguardano soprattutto Pfizer, quindi, per ora, la nostrae il nostro impegno può essere mantenuto come da programmi". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio, a margine della visita all'hubdell'Hangar Bicocca di Milano. Il vaccino, secondo, non: "Lo utilizzeremo soprattutto per la somministrazione delle seconde dosi".

