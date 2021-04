Consiglio Federale: si pensa a un documento anti Superlega? L’idea della FIGC (Di lunedì 26 aprile 2021) Secondo quanto riporta Sky Sport nel Consiglio Federale si starebbe pensando a un documento da far firmare ai club anti Superlega Il ciclone Superlega è ormai passato ma i detriti sono rimasti. Oggi nel Consiglio Federale si discuterà di questo e altro con Gabriele Gravina che vuole rafforzare le norme attualmente in vigore per scongiurare nuove tentazioni in direzione della Superlega o competizioni simili. Secondo quanto riporta Sky Sport si starebbe pensando a un documento di esclusività da far firmare a tutti i club prima dell’inizio del campionato. Il documento vieterebbe ai club di partecipare ad altre competizioni che siano fuori dall’egida ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 aprile 2021) Secondo quanto riporta Sky Sport nelsi starebbendo a unda far firmare ai clubIl cicloneè ormai passato ma i detriti sono rimasti. Oggi nelsi discuterà di questo e altro con Gabriele Gravina che vuole rafforzare le norme attualmente in vigore per scongiurare nuove tentazioni in direzioneo competizioni simili. Secondo quanto riporta Sky Sport si starebbendo a undi esclusività da far firmare a tutti i club prima dell’inizio del campionato. Ilvieterebbe ai club di partecipare ad altre competizioni che siano fuori dall’egida ...

Ultime Notizie dalla rete : Consiglio Federale Ulivieri: 'Pirlo non mi ha deluso, la Juve deve ritrovare l'anima' ... difende Andrea Pirlo , bersagliato dalle critiche per il rendimento della sua Juventus: " Pirlo? Non sono deluso - dice il numero uno dell'Aiac prima del consiglio federale della Figc di oggi - il ...

Riunione Consiglio Federale: gli argomenti all'ordine del giorno Alle ore 11 è iniziata la riunione del Consiglio Federale in modalità videoconferenza. Ecco quali sono gli argomenti Si sta svolgendo in questi minuti la riunione del Consiglio Federale della FIGC. Ecco l'elenco degli argomenti all'ordine ...

Riunione Consiglio Federale: gli argomenti all’ordine del giorno Calcio News 24 Superlega: Ulivieri;club hanno sbagliato, ora salvare futuro (ANSA) – ROMA, 26 APR – "Superlega? I club hanno sbagliato, ma la cosa non si è realizzata. Ci sarà da prendere posizione anche per il futuro, cosa che la federazione farà oggi, e di questo siamo cont ...

Ulivieri: "Pirlo non mi ha deluso, anima Juve da ricostruire" Il numero uno dell'Assoallenatori difende il tecnico bianconero e attenua la polemica sulla Superlega: "Il progetto non si è concretizzato" ...

