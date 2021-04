Chernobyl 26 aprile 1986, il più grave disastro nucleare della storia (Di lunedì 26 aprile 2021) Il Metropolitan Today oggi è dedicato al disastro nucleare più grave della storia. Chernobyl 26 aprile 1986. Era l’una e trenta del mattino quando presso la centrale V.I. Lenin, nell’Ucraina settentrionale, allora facente parte dell’Unione Sovietica, a pochi chilometri dalla città di Chernobyl, si consumava il più grave disastro nucleare della storia del mondo. Il reattore numero 4 della centrale nucleare di Chernobyl, circa 100 chilometri a nord della capitale Kiev, esplose durante un test di sicurezza. L’esplosione fu classificata come “Catastrofica“. Di livello 7 e massimo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 26 aprile 2021) Il Metropolitan Today oggi è dedicato alpiù26. Era l’una e trenta del mattino quando presso la centrale V.I. Lenin, nell’Ucraina settentrionale, allora facente parte dell’Unione Sovietica, a pochi chilometri dalla città di, si consumava il piùdel mondo. Il reattore numero 4centraledi, circa 100 chilometri a nordcapitale Kiev, esplose durante un test di sicurezza. L’esplosione fu classificata come “Catastrofica“. Di livello 7 e massimo ...

