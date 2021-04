Chelsea, Pulisic: «Ho aspettato a lungo il Real Madrid» (Di lunedì 26 aprile 2021) Christian Pulisic, esterno del Chelsea, ha parlato alla vigilia del match di Champions League contro il Real Madrid Christian Pulisic, esterno del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Real Madrid. Le sue dichiarazioni. Real Madrid – «Bisogna essere fiduciosi, affrontiamo una squadra di grande esperienza e sarà difficile imporsi. Ho aspettato a lungo questa partita: non capita spesso di giocare una semifinale di Champions e dobbiamo goderci questo momento. Loro hanno grande esperienza in questa competizione, hanno storia e la rispettiamo, ma dobbiamo credere nelle nostre possibilità. Dopo tutto quello che è successo negli ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 aprile 2021) Christian, esterno del, ha parlato alla vigilia del match di Champions League contro ilChristian, esterno del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il. Le sue dichiarazioni.– «Bisogna essere fiduciosi, affrontiamo una squadra di grande esperienza e sarà difficile imporsi. Hoquesta partita: non capita spesso di giocare una semifinale di Champions e dobbiamo goderci questo momento. Loro hanno grande esperienza in questa competizione, hanno storia e la rispettiamo, ma dobbiamo credere nelle nostre possibilità. Dopo tutto quello che è successo negli ...

