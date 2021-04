Calciomercato Milan, scelto il sostituto di Donnarumma: accordo totale (Di lunedì 26 aprile 2021) Calciomercato Milan, la società ha scelto chi sarà il sostituto di Donnarumma l’anno prossimo. C’è l’accordo su tutto Donnarumma e il Milan sono sempre più lontani. Il portiere rossonero andrà in scadenza al termine della stagione, ma il rinnovo di contratto non è ancora arrivato e probabilmente non arriverà. La dirigenza di via Aldo Rossi L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 26 aprile 2021), la società hachi sarà ildil’anno prossimo. C’è l’su tuttoe ilsono sempre più lontani. Il portiere rossonero andrà in scadenza al termine della stagione, ma il rinnovo di contratto non è ancora arrivato e probabilmente non arriverà. La dirigenza di via Aldo Rossi L'articolo proviene da Inews.it.

