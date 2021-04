Bolaffi Metalli Preziosi, fatturato record in 2020. Pandemia spinge beni rifugio (Di lunedì 26 aprile 2021) (Teleborsa) – La Pandemia, come tutte le crisi in cui domina l’incertezza, ha fatto aumentare l’interesse verso i beni rifugio. Ciò è attestato anche dai risultati di bilancio di Bolaffi Metalli Preziosi, primaria società italiana attiva nel settore. La società torinese ha chiuso il 2020 con un fatturato di quasi 30 milioni di euro, in aumento del 28% rispetto all’esercizio precedente e a un livello record per l’ottavo anno consecutivo. L’utile netto è di 552.127 euro (+5% sul 2019), l’utile adjusted di 631.163 euro rispetto a 547.174 euro dell’esercizio precedente. “Durante i mesi di lockdown, i clienti si sono affrettati a comprare da remoto scorte di oro fisico a protezione dei loro risparmi” ha spiegato il presidente e AD della ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 26 aprile 2021) (Teleborsa) – La, come tutte le crisi in cui domina l’incertezza, ha fatto aumentare l’interesse verso i. Ciò è attestato anche dai risultati di bilancio di, primaria società italiana attiva nel settore. La società torinese ha chiuso ilcon undi quasi 30 milioni di euro, in aumento del 28% rispetto all’esercizio precedente e a un livelloper l’ottavo anno consecutivo. L’utile netto è di 552.127 euro (+5% sul 2019), l’utile adjusted di 631.163 euro rispetto a 547.174 euro dell’esercizio precedente. “Durante i mesi di lockdown, i clienti si sono affrettati a comprare da remoto scorte di oro fisico a protezione dei loro risparmi” ha spiegato il presidente e AD della ...

