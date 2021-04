UEFA vs Superlega, Ceferin: “Puniremo i terrapiattisti” (Di domenica 25 aprile 2021) Ceferin pronto a penalizzare i club che hanno lavorato al progetto Superlega alle spalle della UEFA La UEFA non dimentica il progetto Superlega, parola di Aleksander Ceferin. Le sue dichiarazioni rilasciate all’edizione domenicale del The Mail non lasciano dubbi: “Ognuno deve affrontare le conseguenze per ciò che ha fatto e non possiamo fingere che non sia successo niente. Non puoi fare qualcosa del genere e poi dire: ‘Sono stato punito perché tutti mi odiano’. Non hanno problemi a causa di qualcun altro ma causa loro. Ciò che hanno fatto non va bene e vedremo nei prossimi giorni cosa dobbiamo fare“. Secondo il presidente della UEFA Ceferin, i fondatori della Superlega dovranno essere penalizzati in misura diversa: “Secondo me c’è una ... Leggi su retecalcio (Di domenica 25 aprile 2021)pronto a penalizzare i club che hanno lavorato al progettoalle spalle dellaLanon dimentica il progetto, parola di Aleksander. Le sue dichiarazioni rilasciate all’edizione domenicale del The Mail non lasciano dubbi: “Ognuno deve affrontare le conseguenze per ciò che ha fatto e non possiamo fingere che non sia successo niente. Non puoi fare qualcosa del genere e poi dire: ‘Sono stato punito perché tutti mi odiano’. Non hanno problemi a causa di qualcun altro ma causa loro. Ciò che hanno fatto non va bene e vedremo nei prossimi giorni cosa dobbiamo fare“. Secondo il presidente della, i fondatori delladovranno essere penalizzati in misura diversa: “Secondo me c’è una ...

