Udinese | record negativo | mai nessuno aveva concesso quattro rigori di fila

(Di domenica 25 aprile 2021) L’ha vinto 4-2 nel match delle 12.30 con il Beneveto e ha praticamente chiuso il discorso salvezza. Ma c’è un numero che stona L’, trascinato da un super De Paul, ha battuto 4-2 il Benevento nel match delle 12.30. Tra i due gol subiti, un calcio di rigore, quello trasformato da Nicolas Viola per il momentaneo 1-2. Nel post partita spunta il numero curioso: per la quarta gara consecutiva i bianconeri hannoun’opportunità dagli undici metri. Non era mai successo in Serie A da quando si tiene conto di questa statistica. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Sport_Fair : Primo gol in #SerieA in #BeneventoUdinese condito anche da un record curioso Alla scoperta di #Braaf, talento oland… - Ftbnews24 : #Udinese , record negativo: a #Benevento, nuovo rigore contro - CorSport : #Udinese, #Braaf gol da record: ecco perché ?? - zazoomblog : Udinese Braaf gol da record: ecco perché - #Udinese #Braaf #record: #perché - sportli26181512 : Udinese, Braaf gol da record: ecco perché: L'olandese è subentrato ad Okaka nella ripresa ed è andato a segno 3 min… -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese record

L', a quota 36, +5 sulla strega, va a caccia dei punti per un finale di stagione tranquillo. ... De Paul, recuperato a tempi di, è, ovviamente, il pericolo numero uno tra gli ospiti.Per il gol -sono bastati 3 minuti al giovane olandese, che era subentrato al 70' ad Okaka : Braaf è nato il 31 agosto del 2002 e batte quindi ilprecedente di Amad Diallo/Traoré, nato ...Sterzata per superare Glik e potente sinistro sul primo palo. Così Jayden Braaf ha segnato il suo primo gol in Serie A, chiudendo di fatto il match tra Benevento e Udinese dopo s ...BENEVENTO - Con la rete messa a segno oggi, al 73' della gara contro il Benevento, Jayden Braaf è il giocatore vivente più giovane ad aver segnato una rete in Serie A. Per il gol-record sono bastati 3 ...