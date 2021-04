Susanna Vianello | come è morta la figlia di Wilma? chi è? età

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Susanna Vianello

Puglia 24 NEWS

Proprio un anno fa la donna ha perso la figliaavuta da Edoardoed oggi ha una dedica molto toccante per lei. Come ha ricordato la conduttrice,ha lavorato per tanti anni in ...è morta in un mese: " Quando le hanno diagnostico quel maledetto tumore era già al quarto stadio e non aveva mai avuto un colpo di tosse. Aveva solo un mal di schiena strano ". Awed "...Edoardo Vianello ha scelto i microfoni di Storie Italiane, su Rai1, per ricordare la figlia Susanna Vianello, scomparsa il 7 aprile dell’anno ...