Superlega e videogiochi: quello che il calcio dovrebbe imparare dai video games (e viceversa) (Di domenica 25 aprile 2021) Questa settimana dodici fra le più potenti squadre di calcio del pianeta hanno scioccato il mondo intero dando l'annuncio della nascita della European Super League, una competizione privata pensata per mettere in ombra la Champions League al fine di "salvare il mondo del calcio" dalle grinfie della UEFA, organizzazione che, stando alle parole del patron del Real Madrid Florentino Perez, stava "lasciando morire" buona parte dei club più celebri d'Europa. Anche tre italiane, ovvero Inter, Milan e Juventus, erano coinvolte nel progetto, un progetto che nel corso di soli tre giorni sembra esser già evaporato lasciandosi dietro le spalle una lunga serie di strascichi. La frattura fra i grandi club e la UEFA sembra difficilmente sanabile, ed è ormai evidente che le principali ragioni dietro l'iniziativa risedessero nell'incalcolabile mole di debiti che ... Leggi su eurogamer (Di domenica 25 aprile 2021) Questa settimana dodici fra le più potenti squadre didel pianeta hanno scioccato il mondo intero dando l'annuncio della nascita della European Super League, una competizione privata pensata per mettere in ombra la Champions League al fine di "salvare il mondo del" dalle grinfie della UEFA, organizzazione che, stando alle parole del patron del Real Madrid Florentino Perez, stava "lasciando morire" buona parte dei club più celebri d'Europa. Anche tre italiane, ovvero Inter, Milan e Juventus, erano coinvolte nel progetto, un progetto che nel corso di soli tre giorni sembra esser già evaporato lasciandosi dietro le spalle una lunga serie di strascichi. La frattura fra i grandi club e la UEFA sembra difficilmente sanabile, ed è ormai evidente che le principali ragioni dietro l'iniziativa risedessero nell'incalcolabile mole di debiti che ...

