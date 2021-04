“Sono distrutta”. Grave lutto per Iva Zanicchi: “Non riesco a trattenere le lacrime”. Di chi si tratta (Di domenica 25 aprile 2021) Ilvia Maria Biolcati, da tutti conosciuta come Milva, ci ha lasciato ieri mattina, a 81 anni. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AMICI DI MARIA DE FILIPPI (@ued.tv) La donna, stroncata da una malattia neurologica contro la quale combatteva da tempo, aveva abbandonato il mondo dello spettacolo nel 2010: Dopo cinquantadue anni di ininterrotta attività, migliaia di concerti e spettacoli teatrali sui palcoscenici di una buona metà del pianeta, dopo un centinaio di album incisi in almeno sette lingue diverse, ho deciso di mettere un punto fermo alla mia carriera che credo grande e unica, non solo come cantante ma come attrice ed esecutrice musicale e teatrale . Ho deciso di abbandonare definitivamente le scene e fare un passo indietro. Nell’ultimo periodo, l’artista aveva perso coscienza del tempo e della memoria, ma ... Leggi su viaggiarealverde (Di domenica 25 aprile 2021) Ilvia Maria Biolcati, da tutti conosciuta come Milva, ci ha lasciato ieri mattina, a 81 anni. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AMICI DI MARIA DE FILIPPI (@ued.tv) La donna, stroncata da una malattia neurologica contro la quale combatteva da tempo, aveva abbandonato il mondo dello spettacolo nel 2010: Dopo cinquantadue anni di ininterrotta attività, migliaia di concerti e spettacoli teatrali sui palcoscenici di una buona metà del pianeta, dopo un centinaio di album incisi in almeno sette lingue diverse, ho deciso di mettere un punto fermo alla mia carriera che credo grande e unica, non solo come cantante ma come attrice ed esecutrice musicale e teatrale . Ho deciso di abbandonare definitivamente le scene e fare un passo indietro. Nell’ultimo periodo, l’artista aveva perso coscienza del tempo e della memoria, ma ...

