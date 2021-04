Serie C: il Como vince lo scontro diretto con l’Alessandria e torna in B (Di domenica 25 aprile 2021) Si sono concluse le gare valide per la 37a giornata di Serie C, Girone A, il Como ha vinto il big match con l’Alessandria ed ha conquistato la promozione diretta in Serie B. 2-1 il risultato finale, succede tutto nei primi 45?: doppietta di Gabrielloni e poi l’autorete di Arrigoni che prova a riaccendere le speranze nei piemontesi. L’ultima stagione del Como in B risale al 2015-16, anno antecedente al fallimento. Ecco tutti i risultati: AlbinoLeffe-Pontedera 2-2 Como-Alessandria 2-1 Juventus U23-Carrarese 1-0 Lucchese-Lecco 1-0 Olbia-Novara 3-3 Pergolettese-Giana Erminio 0-0 Pistoiese-Grosseto 0-1 Pro Sesto-Renate 0-0 Pro Vercelli-Piacenza 0-2 Foto: Twitter Lega Pro L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 25 aprile 2021) Si sono concluse le gare valide per la 37a giornata diC, Girone A, ilha vinto il big match coned ha conquistato la promozione diretta inB. 2-1 il risultato finale, succede tutto nei primi 45?: doppietta di Gabrielloni e poi l’autorete di Arrigoni che prova a riaccendere le speranze nei piemontesi. L’ultima stagione delin B risale al 2015-16, anno antecedente al fallimento. Ecco tutti i risultati: AlbinoLeffe-Pontedera 2-2-Alessandria 2-1 Juventus U23-Carrarese 1-0 Lucchese-Lecco 1-0 Olbia-Novara 3-3 Pergolettese-Giana Erminio 0-0 Pistoiese-Grosseto 0-1 Pro Sesto-Renate 0-0 Pro Vercelli-Piacenza 0-2 Foto: Twitter Lega Pro L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

