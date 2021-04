Piera Maggio, chi è la mamma di Denise Pipitone? età (Di domenica 25 aprile 2021) Piera Maggio è la mamma di Denise Pipitone, la bambina scomparsa il 1 settembre 2004 a Mazara del Vallo. La bambina è nata dalla relazione con Pietro Pulizzi, la loro storia nasce probabilmente come una storia clandestina, ma queste sono chiacchiere, quello che conta è solo la speranza di trovare Denise Pipitone. Scopriamo qualcosa in più sulla mamma della bambina. Piera Maggio nasce nel 1971, ha cinquanta anni e quest’anno ne compirà 51. La sua vita è stata sconvolta il 1 settembre 2004, quando sua figlia Denise Pipitone è stata rapita a Mazara del Vallo, nella strada in cui abitava la nonna. Da quel terribile giorno la vita di Piera Maggio è cambiata ... Leggi su puglia24news (Di domenica 25 aprile 2021)è ladi, la bambina scomparsa il 1 settembre 2004 a Mazara del Vallo. La bambina è nata dalla relazione con Pietro Pulizzi, la loro storia nasce probabilmente come una storia clandestina, ma queste sono chiacchiere, quello che conta è solo la speranza di trovare. Scopriamo qualcosa in più sulladella bambina.nasce nel 1971, ha cinquanta anni e quest’anno ne compirà 51. La sua vita è stata sconvolta il 1 settembre 2004, quando sua figliaè stata rapita a Mazara del Vallo, nella strada in cui abitava la nonna. Da quel terribile giorno la vita diè cambiata ...

