Niente caffè al banco in zona gialla, e i baristi si ribellano (Di domenica 25 aprile 2021) Niente caffè al banco, nemmeno in zona gialla. Ma i baristi si ribellano. Il caffè, infatti, sarà consumabile solamente per quei bar che hanno posti all’aperto. Per tutti gli altri, ciò non sarà possibile. “È inaccettabile che nel decreto Riaperture non sia prevista la consumazione al banco per le attività di ristorazione artigiana, così come per i bar” spiega al Giornale Andrea Rotondo, presidente di Confartigianato Roma. “C’è stata e resta una mancanza di chiarezza in materia, affidata solo a una precisazione di una circolare del Gabinetto del ministero dell’Interno, ma soprattutto l’ulteriore danno arrecato all’intero settore, che per il mese di maggio ammonterà solo su Roma a 13 milioni di euro”. Poi aggiunge: “Sfugge il ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 25 aprile 2021)al, nemmeno in. Ma isi. Il, infatti, sarà consumabile solamente per quei bar che hanno posti all’aperto. Per tutti gli altri, ciò non sarà possibile. “È inaccettabile che nel decreto Riaperture non sia prevista la consumazione alper le attività di ristorazione artigiana, così come per i bar” spiega al Giornale Andrea Rotondo, presidente di Confartigianato Roma. “C’è stata e resta una mancanza di chiarezza in materia, affidata solo a una precisazione di una circolare del Gabinetto del ministero dell’Interno, ma soprattutto l’ulteriore danno arrecato all’intero settore, che per il mese di maggio ammonterà solo su Roma a 13 milioni di euro”. Poi aggiunge: “Sfugge il ...

