Milano | notte di movida in barba al coprifuoco Centinaia di giovani alle colonne di San Lorenzo | “Non è un assembramento | è un rave” Video

Advertising

zazoomblog : Milano notte di movida in barba al coprifuoco. Centinaia di giovani alle colonne di San Lorenzo: “Non è un assembra… - Italia_Notizie : Milano, notte di movida in barba al coprifuoco. Centinaia di giovani alle colonne di San Lorenzo: “Non è un assembr… - Debbie_Bell : RT @italianews_h24: “Tu invece può darsi Che vuoi ritrovarti Col mio anello al dito e una casa a Milano All'ultimo piano Tra un po' di anni… - Falla_Girare : RT @MiTomorrow: Una notte molto movimentata: cosa è successo ?? - GiovannaVanore : RT @italianews_h24: “Tu invece può darsi Che vuoi ritrovarti Col mio anello al dito e una casa a Milano All'ultimo piano Tra un po' di anni… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano notte

Il Fatto Quotidiano

Unasenza regole quella tra il 24 e il 25 aprile, con un maxi raduno documentato dalla ... è il Tomorrowland, ma cosa è, un rave?' Vedi Anche, Darsena e Navigli affollati nell'ultimo ...Anche in via Revere a, alle ore 1.00 circa di questa, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile, dopo essere intervenuti in quanto erano stati segnalati schiamazzi provenienti da un'..."Ma questo non è un assembramento, è un festival scolastico, è un rave". La diretta Twitch dalle Colonne di San Lorenzo testimonia la movida milanese oltre il coprifuoco [GUARDA IL VIDEO] ...Autostrade per l'Italia A1, chiusura per una notte della stazione di Impruneta In entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Roma tra il 28 e il 29 aprile Sulla A1 Mila ...