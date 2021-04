MAGGIO con BOMBE d’ACQUA per cambiamenti meteo climatici (Di domenica 25 aprile 2021) meteo di MAGGIO, periodo di forti contrasti termici.E’ vero, stiamo ragionando sulla possibile – forse probabile – ondata di caldo di fine aprile. Ma nei ragionamenti che vi abbiamo presentato abbiamo precisato che potrebbe trattarsi di una fiammata estemporanea. Un quadro meteo climatico estremamente dinamico, volubile, tipicamente primaverile insomma. La temporaneità deriverebbe dalla natura della rimonta anticiclonica, certamente africana ma plausibilmente poco strutturata. La cupola, o meglio il cupolone, porterebbe un eccesso di energia termica pericolosissimo. Pericolosissimo perché l’aria fresca della depressione iberica, responsabile della rimonta anticiclonica stessa, potrebbe espandersi sull’Italia nei primi giorni di MAGGIO. A quel punto sapete cosa accadrebbe? Che trattandosi di aria più pesante si ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 25 aprile 2021)di, periodo di forti contrasti termici.E’ vero, stiamo ragionando sulla possibile – forse probabile – ondata di caldo di fine aprile. Ma nei ragionamenti che vi abbiamo presentato abbiamo precisato che potrebbe trattarsi di una fiammata estemporanea. Un quadroclimatico estremamente dinamico, volubile, tipicamente primaverile insomma. La temporaneità deriverebbe dalla natura della rimonta anticiclonica, certamente africana ma plausibilmente poco strutturata. La cupola, o meglio il cupolone, porterebbe un eccesso di energia termica pericolosissimo. Pericolosissimo perché l’aria fresca della depressione iberica, responsabile della rimonta anticiclonica stessa, potrebbe espandersi sull’Italia nei primi giorni di. A quel punto sapete cosa accadrebbe? Che trattandosi di aria più pesante si ...

