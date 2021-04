LIVE Nadal-Tsitsipas 2-3, Finale ATP Barcellona in DIRETTA: il greco conduce il primo set (Di domenica 25 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Serve&volley di Tsitsipas che chiude con lo smash. 0-15 Gran risposta di diritto di Nadal. 2-3 Game complicatissimo dallo spagnolo che annulla altre due palle break nonostante i problemi al servizio. AD-40 Gran diritto di Nadal in uscita dal servizio dopo il rovescio steccato da greco. 40-40 Secondo doppio fallo dell’iberico. AD-40 Nadal sale in cattedra con il diritto in uscita dal servizio: lungo il rovescio del greco. 40-40 Scappa via il rovescio di Tsitsipas dopo lo scambio dominato dallo spagnolo con il diritto. 40-AD ALTRA PALLA BREAK Tsitsipas! Gran diritto diagonale giocata dal greco che ha giocato in maniera aggressiva dal ... Leggi su oasport (Di domenica 25 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Serve&volley diche chiude con lo smash. 0-15 Gran risposta di diritto di. 2-3 Game complicatissimo dallo spagnolo che annulla altre due palle break nonostante i problemi al servizio. AD-40 Gran diritto diin uscita dal servizio dopo il rovescio steccato da. 40-40 Secondo doppio fallo dell’iberico. AD-40sale in cattedra con il diritto in uscita dal servizio: lungo il rovescio del. 40-40 Scappa via il rovescio didopo lo scambio dominato dallo spagnolo con il diritto. 40-AD ALTRA PALLA BREAK! Gran diritto diagonale giocata dalche ha giocato in maniera aggressiva dal ...

