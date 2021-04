Liegi-Bastogne-Liegi 2021 | David Gaudu | “Ho lavorato bene | un podio fantastico”

Leggi su oasport

(Di domenica 25 aprile 2021) Alle spalle di due fenomeni assoluti del ciclismo internazionale come Tadej Pogacar e Julian Alaphilippe, suldella, c’è una sorpresa: il capitano della FDJ. Il 24enne transalpino, vincitore di due tappe all’ultima Vuelta, è riuscito a trovare una giornata super in terra belga giocandosela alla pari con i grandi favoriti della vigilia. Le sue parole riportate da Tuttobiciweb: “A 50 metri dal traguardo, ho pensato ad un mio caro amico. Se fossi salito sul, lui avrebbe fatto 7 ore in bici con me. Ho vinto io e lui non è uno che va in bici”. Prosegue, ripensando alla gara: “Il momento decisivo della gara è stato La ...