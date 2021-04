Inter Verona 1-0: Darmian avvicina i nerazzurri allo scudetto (Di domenica 25 aprile 2021) allo stadio San Siro, il match valido per la 33ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Inter e Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Altri tre pesantissimi punti per l’Inter in ottica scudetto. Faticando molto e giocando male, i nerazzurri sono riusciti a piegare la resistenza del Verona grazie a un gol di Darmian nella ripresa. Sintesi Inter Verona 1-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – si gioca 2? Lautaro Martinez vicino al gol – Lancio lungo dalle retrovie per Luklaku, che fa da sponda per Lautaro: questo lascia sul posto Ceccherini e, a tu per tu con Silvestri, manda incredibilmente alto sopra la traversa. 5? Brivido Inter – Giro palla prolungato del Verona, che va da ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 aprile 2021)stadio San Siro, il match valido per la 33ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Altri tre pesantissimi punti per l’in ottica. Faticando molto e giocando male, isono riusciti a piegare la resistenza delgrazie a un gol dinella ripresa. Sintesi1-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – si gioca 2? Lautaro Martinez vicino al gol – Lancio lungo dalle retrovie per Luklaku, che fa da sponda per Lautaro: questo lascia sul posto Ceccherini e, a tu per tu con Silvestri, manda incredibilmente alto sopra la traversa. 5? Brivido– Giro palla prolungato del, che va da ...

