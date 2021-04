Infortunio Sau: problema muscolare per l’attaccante (Di domenica 25 aprile 2021) del Benevento che è uscito dal campo in barella. Dentro Gaich Tegola per il Benevento di Inzaghi. A metà primo tempo Marco Sau si è infortunato nel tentativo di controllare il pallone. Il problema occorso all’attaccante è sembrato subito serio visto che è rimasto a terra parecchi minuti tenendosi il posteriore della coscia. Si sospetta uno stiramento visto che l’ex Cagliari è uscito dal campo addirittura in barella. Al suo posto è entrato Adolfo Gaich. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 aprile 2021) del Benevento che è uscito dal campo in barella. Dentro Gaich Tegola per il Benevento di Inzaghi. A metà primo tempo Marco Sau si è infortunato nel tentativo di controllare il pallone. Iloccorso alè sembrato subito serio visto che è rimasto a terra parecchi minuti tenendosi il posteriore della coscia. Si sospetta uno stiramento visto che l’ex Cagliari è uscito dal campo addirittura in barella. Al suo posto è entrato Adolfo Gaich. L'articolo proviene da Calcio News 24.

sportface2016 : #BeneventoUdinese: infortunio alla coscia per #Sau, al suo posto entra Gaich - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #SerieA #BeneventoUdinese 0-1 25' Infortunio muscolare per #Sau, che deve lasciare il campo. Dentro… - Udinese_1896 : #BeneventoUdinese 0-1 24’ - Infortunio per Sau: l'attaccante di Inzaghi sembra essersi stirato su un allungo e ora… - liidsss : Ah Sau giusto il tempo di farci l'eurogol della vita e poi esce per infortunio, mi sembra logico -

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Sau Benevento, con l'Udinese emergenza in difesa ...Lo staff medico preferisce nel dubbio non rischiarlo e aspettare di capire l'entità dell'infortunio.mattina nel corso della seduta di rifinitura saranno valutate anche le condizioni di Caprari e Sau, ...

Probabili formazioni Serie A della 33giornata: ultime news dai campi Poi il cambio per infortunio. Difficile che Tuia possa figurare nella formazione titolare del ... In attacco due le possibilità: il duo Gaich - Lapadula ma anche l'impiego di uno tra Sau e Caprari ad ...

Infortunio Sau: problema muscolare per l'attaccante Calcio News 24 Benevento-Udinese: infortunio alla coscia per Sau, al suo posto entra Gaich Marco Sau è costretto a lasciare il campo per infortunio. Al 22' della sfida Benevento-Udinese, valida per la trentatreesima giornata di Serie A 2020/2021, l’attaccante della compagine casalinga si è ...

Benevento-Udinese, formazioni ufficiali: out Gaich, c’è Sau. Okaka titolare Alle 12:30 prende il via Benevento-Udinese, ecco le formazioni ufficiali scelte dai due tecnico Filippo Inzaghi e Luca Gotti. Benevento (3-5-2) Montipò, Depaoli, Barba, Glik, Caldirola, Improta, Hetem ...

