Il mistero dell’eredità del principe Filippo

(Di domenica 25 aprile 2021) Si stima che il principe Filippo avesse un patrimonio tra i venti e i trenta milioni di sterline che potrebbero arrivare intonsi nelle regali mani di Elisabetta II (la quale da parte sua vanta una fortuna stimata in ben oltre 500 milioni di euro). Questo grazie a una legge che riguarda anche i comuni mortali del Regno Unito: se a ereditare è il coniuge, non è prevista l’Inheritance Tax Act, che prevede una tassazione del 40% per le ricchezze superiori alle 325 mila sterline.