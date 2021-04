Com’è morta Milva | parla la figlia | “Non è Covid”

Leggi su cityroma

(Di domenica 25 aprile 2021) Ladirompe il silenzio sulle cause della morte della mamma: “Non è”, ecco le sue parole Maria Ilva Biolcati, in arte, si è spenta il 23 aprile 2021 all’età di 81 anni nella sua casa di via Serbelloni a Milano. È stata una cantante di gran successo, oltre che un’attrice L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.