Can Yaman torna su Instagram e l’anello torna al dito di Diletta Leotta: pace fatta? (Di domenica 25 aprile 2021) In attesa di Inter-Hellas Verona, gara che vedrà impegnata Diletta Leotta per DAZN, la bella giornalista etnea ha postato un paio di stories che hanno fatto discutere i sempre attenti follower della Leotta. In una story, l’ultima, la Leotta mostra l’esterno di San Siro – dove andrà in campo la succitata gara di campionato (molto importante per l’Inter, vicinissima alla conquista del 19esimo scudetto della propria storia) – e nella precedente si mostra, splendente come sempre, in una sorta di video selfie. Ed è questa story ad aver fatto discutere, come riportato anche dal profilo Instagram @investigatoresocialofficial – sempre molto attento alle dinamiche di gossip. Non è passato inosservato il fatto che la Leotta indossi l’anello donatole da Can ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 25 aprile 2021) In attesa di Inter-Hellas Verona, gara che vedrà impegnataper DAZN, la bella giornalista etnea ha postato un paio di stories che hanno fatto discutere i sempre attenti follower della. In una story, l’ultima, lamostra l’esterno di San Siro – dove andrà in campo la succitata gara di campionato (molto importante per l’Inter, vicinissima alla conquista del 19esimo scudetto della propria storia) – e nella precedente si mostra, splendente come sempre, in una sorta di video selfie. Ed è questa story ad aver fatto discutere, come riportato anche dal profilo@investigatoresocialofficial – sempre molto attento alle dinamiche di gossip. Non è passato inosservato il fatto che laindossidonatole da Can ...

