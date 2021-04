Cagliari-Roma 3-2, sardi vedono salvezza (Di domenica 25 aprile 2021) Il Cagliari cala il tris alla Roma e vede la salvezza. La squadra di Semplici si impone 3-2 sulla formazione di Fonseca in casa e si porta a 31 punti agganciando Benevento e Torino al terzultimo posto. I giallorossi invece rimediano un ko che li lascia a 55 punti solo a +3 sul Sassuolo. LA PARTITA – Fonseca ritrova Smalling che ha bisogno di mettere minuti nelle gambe dopo l’infortunio, ripropone Fazio e conferma Mayoral davanti, Carles Perez e Pellegrini alle sue spalle. Turno di riposo a centrocampo per Veretout, spazio quindi a Diawara e Villar. Santon, che non giocava dal 18 ottobre, a destra. Semplici, invece, oltre allo squalificato Nainggolan, deve fare a meno di Gaston Pereiro, positivo al covid. Al 4? Cagliari subito in vantaggio: Nandez, servito sulla destra da Joao Pedro, entra in area saltando Diawara, ... Leggi su funweek (Di domenica 25 aprile 2021) Ilcala il tris allae vede la. La squadra di Semplici si impone 3-2 sulla formazione di Fonseca in casa e si porta a 31 punti agganciando Benevento e Torino al terzultimo posto. I giallorossi invece rimediano un ko che li lascia a 55 punti solo a +3 sul Sassuolo. LA PARTITA – Fonseca ritrova Smalling che ha bisogno di mettere minuti nelle gambe dopo l’infortunio, ripropone Fazio e conferma Mayoral davanti, Carles Perez e Pellegrini alle sue spalle. Turno di riposo a centrocampo per Veretout, spazio quindi a Diawara e Villar. Santon, che non giocava dal 18 ottobre, a destra. Semplici, invece, oltre allo squalificato Nainggolan, deve fare a meno di Gaston Pereiro, positivo al covid. Al 4?subito in vantaggio: Nandez, servito sulla destra da Joao Pedro, entra in area saltando Diawara, ...

Advertising

PietroMazzara : #Repubblica riferisce che Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Crotone, Parma e Ca… - Gazzetta_it : Gol! Cagliari - Roma 1-0, rete di Lykogiannis C. (CAG) - Gazzetta_it : Gol! Cagliari - Roma 2-1, rete di Marin R. (CAG) - sportli26181512 : Ormai è accertato, Fonseca non sa difendere: Dio salvi la Roma da Old Trafford: Il Cagliari agguanta il Benevento e… - TNC_Football : #SerieA FT: Cagliari 3-2 Roma -