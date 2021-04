Cagliari, i convocati per la Roma. Out Tripaldelli (Di domenica 25 aprile 2021) Cagliari - Sono in tutto 21 i giocatori chiamati dal tecnico del Cagliari , Leonardo Semplici , in vista della gara di oggi contro la Roma . Assente Tripaldelli per un affaticamento muscolare alla ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 25 aprile 2021)- Sono in tutto 21 i giocatori chiamati dal tecnico del, Leonardo Semplici , in vista della gara di oggi contro la. Assenteper un affaticamento muscolare alla ...

Advertising

mirko_masella : RT @sportli26181512: Cagliari, i convocati per la Roma. Out Tripaldelli: Il tecnico rossoblù Semplici ha chiamato 21 giocatori in vista del… - sportli26181512 : Cagliari, i convocati per la Roma. Out Tripaldelli: Il tecnico rossoblù Semplici ha chiamato 21 giocatori in vista… - sportli26181512 : Convocati Cagliari: out Cragno e Nainggolan, c'è Nandez: Sono 21 i convocati di Leonardo Semplici in vista della sf… - VoceGiallorossa : ?? #CagliariRoma, i convocati di Semplici #ASRoma - ilRomanistaweb : #CagliariRoma, i convocati di Semplici: out #Cragno, #Nainggolan e #Pereiro Il tecnico dei rossoblù inserisce 21 c… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari convocati Cagliari, i convocati per la Roma. Out Tripaldelli CAGLIARI - Sono in tutto 21 i giocatori chiamati dal tecnico del Cagliari , Leonardo Semplici , in vista della gara di oggi contro la Roma . Assente Tripaldelli per un affaticamento muscolare alla coscia sinistra. Out come da copione anche Pereiro , risultato ieri ...

Convocati Cagliari: out Cragno e Nainggolan, c'è Nandez Commenta per primo Sono 21 i convocati di Leonardo Semplici in vista della sfida che questa sera alle 18 vedrà il Cagliari affrontare la Roma e decisiva per la corsa salvezza. Assenti Cragno e Pereiro oltre allo squalificato ...

I convocati Cagliari Calcio Cagliari, i convocati per la Roma. Out Tripaldelli CAGLIARI - Sono in tutto 21 i giocatori chiamati dal tecnico del Cagliari, Leonardo Semplici, in vista della gara di oggi contro la Roma. Assente Tripaldelli per un affaticamento muscolare alla coscia ...

Cagliari-Roma, i convocati di Semplici: out Cragno, Nainggolan e Pereiro Il tecnico dei rossoblù inserisce 21 calciatori in lista per la sfida ai giallorossi di Fonseca di questo pomeriggio alle ore 18 ...

- Sono in tutto 21 i giocatori chiamati dal tecnico del, Leonardo Semplici , in vista della gara di oggi contro la Roma . Assente Tripaldelli per un affaticamento muscolare alla coscia sinistra. Out come da copione anche Pereiro , risultato ieri ...Commenta per primo Sono 21 idi Leonardo Semplici in vista della sfida che questa sera alle 18 vedrà ilaffrontare la Roma e decisiva per la corsa salvezza. Assenti Cragno e Pereiro oltre allo squalificato ...CAGLIARI - Sono in tutto 21 i giocatori chiamati dal tecnico del Cagliari, Leonardo Semplici, in vista della gara di oggi contro la Roma. Assente Tripaldelli per un affaticamento muscolare alla coscia ...Il tecnico dei rossoblù inserisce 21 calciatori in lista per la sfida ai giallorossi di Fonseca di questo pomeriggio alle ore 18 ...